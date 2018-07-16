Гассиев постарается не разочаровать футболистов в бою с Усиком

Чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев прилетел в Россию для участия в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в рамках которого он выйдет на ринг с украинцем Александром Усиком, чемпионом мира по версиям WBO, WBC.

Вместе с Гассиевым из тренировочного лагеря Абеля Санчеса в Москву также прилетели Федор Чудинов, Денис Шафиков и Сергей Богачук.

– Моя подготовка к бою прошла в Калифорнии, в Биг Бэре, – приводит пресс-служба Федерации бокса России слова Гассиева. – Как и планировал, прилетел в Россию за неделю до боя. Проблем с акклиматизацией у меня не бывает, смена часовых поясов – не проблема. Мне достаточно хорошенько поспать в самолете, и я готов выйти на ринг уже в аэропорту.

В первую очередь я ожидаю как всегда тяжелого боя. Нужно быть готовым ко всему и перестраиваться по ходу боя. Я, конечно, знаю сильные стороны Усика. Что я смогу противопоставить этому – покажет только бой.

И мой тренер, и я понимаем, что с каждым новым боем противники у меня только сильнее. Если не учитывать турнир, то Усик и так считался лидером рейтинга в нашем весе, а его выход в финал турнира лишний раз доказал всю обоснованность того, что он стоит во главе этого рейтинга. Так что я уверен, что сейчас меня ждет самый сильный соперник за всю мою карьеру.

То, что мой бой с Александром Усиком войдет в историю, я понимаю, поскольку будет определен абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. Это очень серьезно. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы одержать победу.

Вчера завершился чемпионат мира по футболу в России. Я слышал, что многие из наших футболистов собираются прийти на бой и поболеть за меня. Меня это только радует, постараюсь их не разочаровать. И мне, разумеется, приятно, что главный тренер сборной и несколько игроков являются выходцами из Осетии. Это очень здорово. Я очень болел за нашу футбольную команду на этом турнире.

Напомним, что вечер бокса, в рамках которого состоится финал WBSS Гассиев – Усик, пройдет 21 июля в СК "Олимпийский".