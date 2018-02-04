02:06 | Бокс — Профессиональный

Гассиев нокаутировал Дортикоса и вышел в финал WBSS

Суббота. Сочи. Мурат ГАССИЕВ нокаутировал Юниера ДОРТИКОСА. Фото World Boxing Super Series
Суббота. Сочи. Мурат ГАССИЕВ нокаутировал Юниера ДОРТИКОСА. Фото World Boxing Super Series
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Российский боксер Мурат Гассиев нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса. Бой, проходивший в Сочи, завершился в 12-м раунде. В последнем Гассиев дважды отправил соперника в нокдаун, а после третьего кубинец едва не вылетел за канаты.

Этот поединок проходил в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Кроме того, Гассиев защитил титул чемпиона IBF в первом тяжелом весе и завоевал пояс по версии WBA.

В финале WBSS Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком, который владеет чемпионскими титулами WBO и WBC.

Трансляция боя здесь

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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П_о_в_а_р

Boleijj protiv Я ща в майке с Путиным. Приходи, я тебе висячку свою почмокать дам.)) А потом дисквалифицирую.)) Бгг.)

05:18

Denissimo

Boleijj protiv чего тут втираешь за политику? обиженный хохлина штоле?

02:59

Don

Boleijj protiv, а, ну тогда ты ошибся сайтом, это не политический сайт!

02:54

Boleijj protiv

Don ---------- мне не похер

02:51

Don

Boleijj protiv, а тебе не похер? Ты бой смотрел или на футболку, какую он одевает?

02:47

Boleijj protiv

причем тут Путин-то? ------------ Это у Гасиева спросите, который майки с путиным надевает

02:44

SS-1525-Sergey

Boleijj protiv ... 02:29 +++ У Усика будет вопрос нациков ему задаваемый "Чей Крым!" и ответ "Российский!"

02:31

Don

Классный бой, вообще без клинчей! Мои поздравления Мураду! С Усиком будет непросто, он более разнообразный боксер чем кубинец, хоть и без особо нокаутирующего удара!

02:21

Эугенио

Судя по кадрам, GGG сильно переживал за Гассиева)))

02:20

aliens01

Просто супер, финал будет вишенкой на торте!!!

02:13

Эугенио

Боище!!! У кубинца железная башка... И сила воля! Супербой!

02:13

pitpen09

Абалденный бой и Мурат опрокинул стойкую сигару!!!

02:11