Гассиев нокаутировал Дортикоса и вышел в финал WBSS

Российский боксер Мурат Гассиев нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса. Бой, проходивший в Сочи, завершился в 12-м раунде. В последнем Гассиев дважды отправил соперника в нокдаун, а после третьего кубинец едва не вылетел за канаты.

Этот поединок проходил в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Кроме того, Гассиев защитил титул чемпиона IBF в первом тяжелом весе и завоевал пояс по версии WBA.

В финале WBSS Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком, который владеет чемпионскими титулами WBO и WBC.

Трансляция боя здесь