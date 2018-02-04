Гассиев нокаутировал Дортикоса и вышел в финал WBSS

Российский боксер Мурат Гассиев нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса. Бой, проходивший в Сочи, завершился в 12-м раунде. В последнем Гассиев дважды отправил соперника в нокдаун, а после третьего кубинец едва не вылетел за канаты.
Этот поединок проходил в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Кроме того, Гассиев защитил титул чемпиона IBF в первом тяжелом весе и завоевал пояс по версии WBA.
В финале WBSS Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком, который владеет чемпионскими титулами WBO и WBC.
WATCH THIS. UNSTOPPABLE. #GassievDorticos #boxing pic.twitter.com/TsjP3eLK0h– przemek garczarczyk (@garnekmedia) 3 февраля 2018 г.
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П_о_в_а_р
Boleijj protiv Я ща в майке с Путиным. Приходи, я тебе висячку свою почмокать дам.)) А потом дисквалифицирую.)) Бгг.)
05:18
Denissimo
Boleijj protiv чего тут втираешь за политику? обиженный хохлина штоле?
02:59
Don
Boleijj protiv, а, ну тогда ты ошибся сайтом, это не политический сайт!
02:54
Boleijj protiv
Don ---------- мне не похер
02:51
Don
Boleijj protiv, а тебе не похер? Ты бой смотрел или на футболку, какую он одевает?
02:47
Boleijj protiv
причем тут Путин-то? ------------ Это у Гасиева спросите, который майки с путиным надевает
02:44
SS-1525-Sergey
Boleijj protiv ... 02:29 +++ У Усика будет вопрос нациков ему задаваемый "Чей Крым!" и ответ "Российский!"
02:31
Don
Классный бой, вообще без клинчей! Мои поздравления Мураду! С Усиком будет непросто, он более разнообразный боксер чем кубинец, хоть и без особо нокаутирующего удара!
02:21
Эугенио
Судя по кадрам, GGG сильно переживал за Гассиева)))
02:20
aliens01
Просто супер, финал будет вишенкой на торте!!!
02:13
Эугенио
Боище!!! У кубинца железная башка... И сила воля! Супербой!
02:13
pitpen09
Абалденный бой и Мурат опрокинул стойкую сигару!!!
02:11