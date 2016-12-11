Гассиев может быть удостоен звания заслуженного мастера спорта

Министр физической культуры и спорта Республики Северная Осетия - Алания Хасан Бароев сообщил, что будет рассмотрена возможность представления к званию заслуженного мастера спорта чемпиона мира по версии IBF Мурата Гассиева. 3 декабря 23-летний спортсмен победил Дениса Лебедева раздельным решением судей и завоевал титул IBF.

- Вообще, подобная победа заслуживает звания заслуженного мастера спорта, - цитирует ТАСС Бароева. - Не знаю, как это соотносится с профессиональным спортом. Мы рассмотрим этот вопрос.