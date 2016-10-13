Фьюри отказался от поясов WBA и WBO

Британец Тайсон Фьюри сдал свои чемпионские пояса WBA и WBO в тяжелом весе, сообщает BBC. Боксер решил сосредоточиться на своем лечении. Ранее он заявлял, что страдал от депрессии, из-за чего начал принимать кокаин - его две допинг-пробы дали положительный результат на наркотик. Он даже объявил о завершении карьеры, но через несколько часов сказал, что пошутил.

Фьюри завоевал пояса WBA, WBO и IBF, победив в прошлом году украинца Владимира Кличко. Впоследствии он лишился титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту. В этом году у него должен был состояться реванш с Кличко, однако он неоднократно переносился из-за проблем Фьюри со здоровьем.