Эдуард Трояновский: "Решение Ковалева остаться – это и есть победа"

Чемпион мира по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский считает, что Сергей Ковалев, приняв решение о продолжении своей карьеры, поступил правильно. Напомним, в минувший уик-энд 35-летний Ковалев проиграл нокаутом колумбийцу Элейдеру Альваресу и потерял чемпионский пояс по версии WBO.

– Надеялся, что он не уйдет из бокса и продолжит карьеру, – сказал Трояновский. – В любом возрасте, когда человек проигрывает, сразу появляются люди, которые говорят "ему пора завязывать", "ему пора уходить". Неважно, 25 или 38 лет спортсмену, такие люди всегда будут так говорить. Да, Ковалев проиграл Альваресу, неприятно проиграл. Но победа в том, что он не завязал, и что он пойдет дальше. Когда проигрываешь, очень сложно побороть психологическую травму и снова вернуться на ринг, но Сергей эту победу одержал. Поэтому я очень рад за него и считаю, что он проведет еще много красивых боев. (Петр ГРИГОРЕНКО)

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