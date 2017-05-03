Джошуа и Фьюри могут провести бой в апреле 2018 года на "Уэмбли"

Бой между чемпионом IBF и WBA в тяжелом весе Энтони Джошуа и бывшим обладателем поясов Тайсоном Фьюри может состояться в апреле 2018 года на "Уэмбли", сообщает Boxing Scene со ссылкой на промоутера Эдди Хирна. Джошуа 29 апреля победил Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде и защитил титул IBF.

- Мы с Джошуа хотели бы, чтобы Тайсон вернулся на ринг, - цитирует Boxing Scene Хирна. - Но это не случится в ближайшее время - Тайсон будет просто не готов. Ему нужно подготовиться физически, разобраться с допинговым скандалом, вернуть лицензию.

Бой зависит от того, защитим ли мы титул в октябре-ноябре. Уверен, что это произойдет.

Думаю, Владимир Кличко захочет реванша. Если он согласится, то это будет бой, который многие захотят увидеть. Уверен, Владимир считает, что он н уступает Энтони, а Энтони думает, что может исправить в следующем поединке допущенные ошибки.