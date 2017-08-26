Дуэль взглядов Мейвезера и Макгрегора. Видео

Ирландец Конор Макгрегор и американец Флойд Мейвезер после процедуры взвешивания перед завтрашним боем провели традиционную дуэль взглядов. Непобежденный чемпион мира был спокоен во время этого мероприятия. Боец ММА, как обычно, вел себя вызывающе эмоционально.

Бой Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка - 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер - Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.