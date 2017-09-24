Дортикос нокаутировал Кудряшова во втором раунде

Кубинский боксер Юньер Дортикос во втором раунде нокаутировал россиянина Дмитрия Кудряшова. Бой за звание чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе проходил в Сан-Антонио.
Для кубинца эта победа стала 22-й в 22-х боях на профессиональном ринге. Россиянин потерпел второе поражение в 23-х поединках в карьере.
Кроме пояса, Дортикос получил право принять участие в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В этом раунде турнира он встретится с победителем поединка Мурат Гассиев (Россия) - Кшиштоф Володарчик (Польша).
Напомним, первым полуфиналистом суперсерии стал украинец Александр Усик, который победил немца Марко Хука.
It's OVER in San Antonio. Dorticos by 2 rd KO. #DorticosKudryashov #boxing pic.twitter.com/CcUECKTtKE– przemek garczarczyk (@garnekmedia) 24 сентября 2017 г.
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Рига!!!
Не плохой должен получиться бой Бриедис-Усик,если первый конечно пройдёт Переса,что думаю очень даже нелегко будет.
08:20
shuriks55
грустно конечно, но чудес не бывает..надо уезжать в Америку и начинать все с нуля, как это сделал к примеру Ковалёв.. останется здесь: не будет ни прогресса, ни результата
08:00
bvp
Максим Власов конечно немного жестко ранее сказал, но совершенно правильно, Кудряшову просто нечего там делать, как он попал в суперсерию - загадка.
07:24
БАКЛАН ЗИНИТОВСКИЙ
Так, первого оприходовали, причём знатно..... Когда там по расписанию из второго отбивную будут делать????
06:57
ntsg62
Да,готовиться надо в Америке,все профи там.Даже не вспотели...
06:51
Бней Иегуда
Кудряшов сам мешок.)) По сравнению с топами.) Гассиева также завалят. Кубинец и Усик намного сильней.)
06:50
bvp
Мешок.
06:49
Valdemar 69
да это не в России мешков бить!!!
06:45