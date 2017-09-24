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06:25 | Бокс — Профессиональный

Дортикос нокаутировал Кудряшова во втором раунде

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Кубинский боксер Юньер Дортикос во втором раунде нокаутировал россиянина Дмитрия Кудряшова. Бой за звание чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе проходил в Сан-Антонио.

Для кубинца эта победа стала 22-й в 22-х боях на профессиональном ринге. Россиянин потерпел второе поражение в 23-х поединках в карьере.

Кроме пояса, Дортикос получил право принять участие в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В этом раунде турнира он встретится с победителем поединка Мурат Гассиев (Россия) - Кшиштоф Володарчик (Польша).

Напомним, первым полуфиналистом суперсерии стал украинец Александр Усик, который победил немца Марко Хука

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Рига!!!

Не плохой должен получиться бой Бриедис-Усик,если первый конечно пройдёт Переса,что думаю очень даже нелегко будет.

08:20

shuriks55

грустно конечно, но чудес не бывает..надо уезжать в Америку и начинать все с нуля, как это сделал к примеру Ковалёв.. останется здесь: не будет ни прогресса, ни результата

08:00

bvp

Максим Власов конечно немного жестко ранее сказал, но совершенно правильно, Кудряшову просто нечего там делать, как он попал в суперсерию - загадка.

07:24

БАКЛАН ЗИНИТОВСКИЙ

Так, первого оприходовали, причём знатно..... Когда там по расписанию из второго отбивную будут делать????

06:57

ntsg62

Да,готовиться надо в Америке,все профи там.Даже не вспотели...

06:51

Бней Иегуда

Кудряшов сам мешок.)) По сравнению с топами.) Гассиева также завалят. Кубинец и Усик намного сильней.)

06:50

bvp

Мешок.

06:49

Valdemar 69

да это не в России мешков бить!!!

06:45