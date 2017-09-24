Дортикос нокаутировал Кудряшова во втором раунде

Кубинский боксер Юньер Дортикос во втором раунде нокаутировал россиянина Дмитрия Кудряшова. Бой за звание чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе проходил в Сан-Антонио.

Для кубинца эта победа стала 22-й в 22-х боях на профессиональном ринге. Россиянин потерпел второе поражение в 23-х поединках в карьере.

Кроме пояса, Дортикос получил право принять участие в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В этом раунде турнира он встретится с победителем поединка Мурат Гассиев (Россия) - Кшиштоф Володарчик (Польша).

Напомним, первым полуфиналистом суперсерии стал украинец Александр Усик, который победил немца Марко Хука.