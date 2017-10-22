Бой между Гассиевым и Дортикосом может пройти в январе в России

Директор компании "Урал боксинг промоушен" Алексей Васильев отметил, что полуфинальный поединок Всемирной суперсерии бокса между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом может пройти в январе в России. Гассиев в воскресенье в четвертьфинале турнира нокаутировал поляка Кшиштофа Влодарчика в третьем раунде.

– Бой с Дортикосом состоится в январе, дату скоро объявят, – цитирует ТАСС Васильева. – Существует несколько вариантов, где он может пройти. Рассматривается США, но можем забрать бой в Россию.