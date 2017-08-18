БК Фонбет бесплатно покажет супербой Макгрегор – Мейуэзер в прямом эфире

27 августа на Первом канале пройдет трансляция боя между чемпионом UFC легком весе Конором Макгрегором и экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейуэзером, в тот же день вечером будет показан повтор трансляции, так как сам прямой эфир начнется в 3 утра по московскому времени. Во всем мире желающим посмотреть бой нужно будет оплатить подписку, но в России, благодаря титульному спонсору БК Фонбет, трансляция (как на ТВ, так и в сети Интернет) будет доступна абсолютно бесплатно.

– Для нашей компании очень важно присутствие на таком топ-событии, ведь бой между Макгрегором и Мейуэзером находится на стыке спорта и супершоу, – отмечают в пресс-службе БК Фонбет. – Например, только пресс-конференции и хайлайты с бойцами собирают более 10 миллионов просмотров.

Мы являемся титульным спонсором трансляции и повтора боя на Первом канале, со вчерашнего дня запустили совместную анонсную программу. Так как бой наверняка привлечет внимание широкой аудитории, на нашем сайте стартовал конкурс прогнозов для новых клиентов, в котором мы разыграем более 1000 призов. Также приглашаем наших клиентов поболеть за любимого бойца в клубы Фонбет, где будем дарить футболки со специальным дизайном за ставку на бой.

К слову, о самих ставках, 90 процентов наших клиентов делают выбор в пользу Макгрегора, хотя прогноз букмекеров совсем другой – 4,6 на Макгрегора и 1,22 на Мейуэзера. Самая крупная ставка на данный момент составляет 350 тысяч на победу ирландского бойца с коэффициентом 5,1. В случае победы клиент получит 1,785 миллиона рублей.

Напомним, что бой по правилам бокса состоится 26 августа в Лас-Вегасе.