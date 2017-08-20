Артем Лобов: "Думаю, Макгрегор победит Мейвезера"

Российский боец ММА Артем Лобов в интервью "Известиям" отметил, что ирландец Конор Макгрегор имеет большие шансы в бою по правилам бокса против непобежденного Флойда Мейвезера. Поединок пройдет в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 27 августа. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер - Макгрегор.

– Вы близкие друзья с Конором. Как вы познакомились?

– Я давно живу с семьей в Ирландии. Там мы вместе тренировались и подружились. Длительное время мы жили в одном доме – так удобней, меньше времени уходит на то, чтобы добраться до зала.

– Как вам спарринги с Макгрегором?

— Он жесткий боец, который отрабатывает по полной даже на тренировке. Бывали моменты, когда мы могли "зарубиться" по полной, так сказать, на грани, но оба понимали, что это тренировка.

— Как вы считаете, у Конора есть шансы в бою против Флойда?

— Безусловно. Конор — победитель по духу. Он лучший боец смешанных единоборств, великолепный атлет. К тому же Макгрегор – ударник. У него отличная техника. Вы знаете, сколько раз в день он тренируется? Пять! Пять тренировок в день!

— Их пресс-конференции похожи на цирковое шоу...

– В Америке очень любят шоу и трэштокинг. Накалить градус до предела – лучшая раскрутка поединка. И Флойд, и Конор это прекрасно знают. Они в этом большие спецы.

— Ваш прогноз на бой?

– Я не даю прогнозы. Но думаю, что Конор выйдет победителем.