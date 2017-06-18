Андре Уорд: "Дюрант просто поздравил меня"

Американец Андре Уорд отметил вклад команды в его успех, а также поблагодарил знаменитостей, пришедших на его поединок с Сергеем Ковалевым. Бой был остановлен в конце восьмого раунда, и рефери присудил победу Уорду, несмотря на несколько ударов ниже пояса россиянину.

– Он просто поздравил меня, – приводит Black Sports Online слова Уорда. – Так же, как и я, когда он стал чемпионом. Мы часто переписываемся, узнаем, как друг у друга дела. Сегодня на бой пришло много моих знакомых – другие игроки "Голден Стэйт", Дэмиэн Лиллард. Для меня это много значит. И хочу сказать, как сильно я благодарен моей команде. Она – одна из лучших в этом бизнесе. Спасибо вам, что вы позволяете мне просто делать мою работу, ни на что не отвлекаясь.

Как избивали Ковалева //

Ниже пояса: как Уорд второй раз ограбил Ковалева //

Бой-реванш Ковалев - Уорд. Live!