Алоян победил Эспиносу и защитил титул WBA International

Россиянин Михаил Алоян победил Александра Эспиносу и защитил титул чемпиона по версии WBA International во втором наилегчайшем весе. Бой прошел в Сочи, победа присуждена Алояну раздельным решением судей (96:95, 96:94, 94:96).

Поединок Алояна и Эспионсы прошел в андеркарте полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом.

Алоян провел на профессиональном ринге четыре боя, во всех одержал победы.

Гассиев - Дортикос. Live!