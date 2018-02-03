Алоян победил Эспиносу и защитил титул WBA International

Россиянин Михаил Алоян победил Александра Эспиносу и защитил титул чемпиона по версии WBA International во втором наилегчайшем весе. Бой прошел в Сочи, победа присуждена Алояну раздельным решением судей (96:95, 96:94, 94:96).
Поединок Алояна и Эспионсы прошел в андеркарте полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом.
Алоян провел на профессиональном ринге четыре боя, во всех одержал победы.
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На тоненького.
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