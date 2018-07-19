Александр Поветкин: "Раздражает, что российских спортсменов связывают с употреблением допинга"

Российский боксер Александр Поветкин заявил, что никогда не употреблял допинг. Он также признался, что его раздражают обвинения в адрес российских спортсменов, связанные с применением запрещенных веществ.

- Я был оправдан (по делу об употреблении препарата для наращивания мышц в 2016 году), - цитирует Поветкина Boxing Scene. - Я знал, что чист. Меня обвиняли в правонарушениях, которые я не совершал. Не думаю, что российские спортсмены употребляют те вещества, о которых многие пишут. Честно говоря, эти обвинения немного раздражают.

Поветкин проведет бой с Энтони Джошуа за пояс WBA 22 сентября в Лондоне.