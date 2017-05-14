Бывший чемпион мира в трех весовых категориях американец Джеймс Тони завоевал титул чемпиона мира WBF в супертяжелой весовой категории. В 12-раундовом поединке он выиграл у соотечественника Майка Шеппарда нокаутом в шестом раунде.

В активе 48-летнего Тони теперь 77 побед (47 – нокаутом), 10 поражений, 3 ничьи. Он прервал серию из двух поражений, в последний раз американец выходил на ринг в августе 2015 года. В 2011 году Тони встречался с россиянином Денисом Лебедевым в бою за временный титул чемпиона мира по версии WBA и проиграл по очкам.