Федерация бокса России поддержит Позднякова на выборах главы ОКР

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выразил поддержку четырехкратному олимпийскому чемпиону, первому вице-президенту ОКР Станиславу Позднякову. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Генеральный секретарь Федерации бокса России считает Станислава Алексеевича Позднякова самым достойным кандидатом, с которым можно вести диалог, выстраивать продуктивную работу и взаимодействовать по всем ключевым вопросам развития олимпийских видов спорта. Нельзя не отметить как его профессиональные, так и человеческие качества, отзывчивость, неравнодушие, энтузиазм и любовь к спорту. В связи с этим Генеральный Секретарь Федерации бокса России Умар Назарович Кремлев выражает свою искреннюю поддержку Станиславу Алексеевичу и желает ему победы на выборах!" – говорится в сообщении пресс-службы.

Выборы президента ОКР состоятся 29 мая в 11.00 в Москве. Еще одним кандидатом на этот пост является четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов​.

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