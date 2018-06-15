Денис Лебедев: "Головкин - фаворит повторного боя с Альваресом"

Российский боксер Денис Лебедев поделился ожиданиям от повторного боя Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом. Поединок запланирован на сентябрь 2018 года и должен пройти в Лас-Вегасе.

- Головкин - фаворит боя с Альваресом, - отметил Лебедев. - Я не очень хорошо знаком с Геннадием лично, но я знаю тех, кто с ним спарринговал. Он бьет очень больно. Настолько больно, что все его спарринг-партнеры работают в защите не только головы, но и ребер.



Он так жестко идет вперед и атакует, что у соперников опускаются руки. У него - самый сильный удар из всех средневесов, а это уже полдела. С Альваресом ему будет тяжело, потому что мексиканец очень ловкий, подвижный, в чем-то даже превосходит Геннадия. По Канело тяжело попасть, но Головкин должен задавить соперника.



Он - рубака, чем-то похож на Мурата Гассиева, на таких боксеров ходят болельщики. Зрители в первых рядах платят деньги за зрелище, они хотят, чтобы кровь с ринга летела им на рубашку. Я не знаю, будет это близкое решение судей или разгромное решение судей, но уверен, Геннадий победит. (Михаил ПОТАПОВ).