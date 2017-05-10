Бывший соперник Лебедева станет спарринг-партнером Кудряшова

Француз Йоури Каленга станет одним из спарринг-партнеров россиянина Дмитрия Кудряшова при подготовке к бою-реваншу против нигерийца Оланреваджу Дуродолы, сообщает пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса".

В апреле 2015 года Каленга проиграл по очкам единогласным решением судей россиянину Денису Лебедеву в поединке за титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 90,71 кг. Всего на счету 29-летнего француза 23 победы (16 нокаутом) и три поражения.

Кудряшов проведет бой-реванш против Дуродолы 3 июня в Ростове-на-Дону. 4 ноября 2015 года в Казани российский боксер проиграл нигерийцу техническим нокаутом во втором раунде. После боя допинг-проба нигерийца дала положительный результат, но боксер не был отстранен от соревнований.