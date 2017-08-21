Леннокс Льюис: "Никто не придумал, как победить Мейвезера. Как это сделает Макгрегор?"

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис в очередной раз раскритиковал предстоящий бой между боксером Флойдом Мейвезером и бойцом MMA Конором Макгрегором. Бой по правилам бокса в Лас-Вегасе пройдет в ночь с 26 на 27 августа по Москве.

– Я не воспринимаю этот бой всерьез, хотя его раскрутка и рекламам впечатляют, – цитирует Льюиса boxingscene.com. – Если честно, я этот бой и боем то назвать не могу. Все хотят увидеть, что случится. Ударит Макгрегор ногой... Потому что, когда он поймет, что ничего не может сделать с Мейвезером, то как ему еще поступать?

Ни один из 49 соперников Флойда не придумал, как его победить. Теперь боец UFC, у которого даже не было боксерской карьеры, попытается победить его. Это нонсенс.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка Конор Макгрегор – Флойд Мейвезер.

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