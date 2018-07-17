Александр Зубков переизбран на пост президента Федерации бобслея России (ФБР), тем самым подтвердив свои полномочия на следующий Олимпийский цикл. Отчетно-выборная конференция ФБР, которая проходила в Сочи во дворце спорта Большой, избрала Зубкова на новый срок 19 голосами "за" при одном воздержавшимся. В конференции приняли участие 7 из 8 аккредитованных региональных федераций.

Бывший главный тренер сборной России по бобслею Олег Соколов и помощник заместителя председателя Госдумы РФ Анатолий Пегов вчера сняли свои кандидатуры с выборов.

Напомним, Зубков был избран президентом Федерации бобслея России 2 июня 2016 года на внеочередной конференции. Прежний глава организации Георгий Беджамов покинул Россию из-за обвинений в крупных финансовых преступлениях. (Наталья МАРЬЯНЧИК)