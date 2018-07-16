Соперники Зубкова сняли свои кандидатуры с выборов

Кандидаты в президенты федерации бобслея и скелетона России Олег Соколов и Анатолий Пегов заявили о том, что снимаются с выборов.

– Нам стало известно, что на заседании президиума федерации 20 июня был утвержден порядок голосования, не учитывающий права физических лиц, – сказал Соколов. – Мы попросили устранить нарушения до 15 июля. Они до сих пор не устранены. Несмотря на положения устава, необходимые региональные отделения не созданы. В связи с этим мы не хотим участвовать в выборах из-за этих нарушений. Мы хотим привести все в соответствие с законом, а только затем выдвинуть свои кандидатуры. Я призываю участников конференции также не принимать участие в мероприятии, не участвовать в выборах, так как это незаконно.

Напомним, выборы намечены на 16 июля. Помимо Соколова и Пегова в них участвует нынешний глава федерации Александр Зубков. (Дмитрий ГИРИН)