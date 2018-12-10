Мосгорсуд зарегистрировал жалобу ОКР на решение по Зубкову

Московский городской суд подтвердил поступление частной жалобы Олимпийского комитета России (ОКР) на решение об отказе в признании на территории страны вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) в части признания главы Федерации бобслея России Александра Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил в ходе Олимпийских игр в Сочи.

Мосгорсуд разрешил двукратному олимпийскому чемпиону Сочи-2014 не исполнять решение CAS о лишении его золотых медалей.

- Поступила частная жалоба представителя Олимпийского комитета России на определение от 21 ноября по заявлению Зубкова. Рассмотрение пока не назначено, слушать будет Апелляционная коллегия Мосгорсуда, - приводит ТАСС слова представителя суда.



Ранее дисциплинарная комиссия МОК Дениса Освальда признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил. Его результаты Сочи-2014 были аннулированы. Нынешний глава Федерации бобслея России должен вернуть две золотые награды.

Зубков подал апелляцию в CAS, который удовлетворил ее частично - дисквалификация бобслеиста от Олимпийских игр была отменена, но результаты не восстановили. В ноябре Мосгорсуд отказал в признании на территории России решения CAS в части признания Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил.