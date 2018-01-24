Юрий Шопин: "Этот результат - то, на что я способен в данный момент"

Россиянин Юрий Шопин, занявший 9-е место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, отметил справедливость результата. По словам спортсмена он показал то, на что готов. Шопин закрыл все мишени, однако уступил победителю Феликсу Лейтнеру более двух минут.

- На сегодняший день это моя готовность, - цитирует Шопина biathlon.life. - Я не мог пробежать хуже, чем готов, и выше головы тоже прыгнуть не мог. Этот результат – это то, на что я способен в данный момент.

Мы соревнуемся в одинаковых условиях, поэтому не нужно искать какого-то оправдания, нужно делать выводы и работать дальше, чтобы такого больше не повторялось, чтобы результат только рос в гору.