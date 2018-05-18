Владимир Драчев - президент СБР!

Владимир Драчев избран руководителем Союза биатлонистов России (СБР) на ближайшие четыре года. В третьем туре голосования он сумел набрать необходимые 2/3 голосов. За него проголосовали 40 делегатов, за Виктора Майгурова - 16.

Помимо Драчева и Майгурова, на пост претендовал Дмитрий Алексашин, но выбыл после первого тура с 4 голосами. Ранее пост президента СБР занимал Александр Кравцов, но он решил не выдвигать свою кандидатуру на новый срок. (Владимир ИВАНОВ)

Владимир Драчев - двукратный призер Олимпийских игр в эстафете, четырехкратный чемпион мира. Выступал за сборную России, затем - Белоруссии. С октября 2016 года занимал пост депутата Госдумы РФ VII созыва.

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