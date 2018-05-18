Владимир Драчев - президент СБР!

Владимир Драчев избран руководителем Союза биатлонистов России (СБР) на ближайшие четыре года. В третьем туре голосования он сумел набрать необходимые 2/3 голосов. За него проголосовали 40 делегатов, за Виктора Майгурова - 16.
Помимо Драчева и Майгурова, на пост претендовал Дмитрий Алексашин, но выбыл после первого тура с 4 голосами. Ранее пост президента СБР занимал Александр Кравцов, но он решил не выдвигать свою кандидатуру на новый срок. (Владимир ИВАНОВ)
Владимир Драчев - двукратный призер Олимпийских игр в эстафете, четырехкратный чемпион мира. Выступал за сборную России, затем - Белоруссии. С октября 2016 года занимал пост депутата Госдумы РФ VII созыва.
Анатолий Хованцев: "Драчев видит меня главным тренером сборной"
МГБ-2
С победой,ВОЛОДЯ!Теперь ждем позитивных изменений!!Удачи!!!
17:58
Slim Taller
spetrov, ждём комментарий холуя с веслом.
17:42
Урфин_Я
Хуже чем при кравцове быть не должно - некуда! А если Драчев будет делать, что говорил, то думаю через пару лет мы увидим рост
17:31
spetrov
Большие знатоки подводных течений собрались в комментариях. Откуда все знают? Почему сами не возглавили? Одни вопросы.
17:12
kozban400
Это по нашему, по русски: поменять шило на мыло. Ну ещё очень-очень давно великий Иван Андреевич Крылов писал: "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье И уши ваших понежней, - Им отвечает Соловей, - А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь".
17:07