Владимир Драчев предлагает биатлонистам давать интервью по шаблону

Кандидат в президенты СБР, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев намерен уделить повышенное внимание работе со СМИ в случае своего избрания.
В частности, он предлагает выработать единую политику СБР в СМИ, защищать выбранный курс развития и отдельно взятого спортсмена, а также создавать "диалога с болельщиками и неравнодушными гражданами страны через искреннее общение в СМИ и доступное информативное емкое пояснение происходящего".
Отдельно выделен пункт об интервью, которые должны давать биатлонисты.
"Интервью атлетов. Доступно, емко, понятно. По шаблону:
– отметить, что работает
– рассказать о себе/старте/событии
– добавить, что желаемо
– поделиться счастьем и побудить к занятиям физической культурой и спортом", – сказано в программе Драчева, поступившей в "СЭ".
Напомним, что отчетно-выборная конференция СБР состоится 18 мая. (Андрей ШИТИХИН)
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комсомольская юность, чай, взыграла... можно еще текст в верхах утверждать, а то как бы чо не вышло... ну, и в свете нынешних течений - первым пунктом надо просить прощения у болельщиков за выступление... как-то привычно уже стало...
16:35