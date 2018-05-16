Владимир Драчев предлагает биатлонистам давать интервью по шаблону

Кандидат в президенты СБР, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев намерен уделить повышенное внимание работе со СМИ в случае своего избрания.

В частности, он предлагает выработать единую политику СБР в СМИ, защищать выбранный курс развития и отдельно взятого спортсмена, а также создавать "диалога с болельщиками и неравнодушными гражданами страны через искреннее общение в СМИ и доступное информативное емкое пояснение происходящего".

Отдельно выделен пункт об интервью, которые должны давать биатлонисты.

"Интервью атлетов. Доступно, емко, понятно. По шаблону:

– отметить, что работает

– рассказать о себе/старте/событии

– добавить, что желаемо

– поделиться счастьем и побудить к занятиям физической культурой и спортом", – сказано в программе Драчева, поступившей в "СЭ".

Напомним, что отчетно-выборная конференция СБР состоится 18 мая. (Андрей ШИТИХИН)