Владимир Барнашов: "Если бы Логинов не споткнулся, то обошел бы Бе"

Бывший глава тренерского совета СБР Владимир Барнашов прокомментировал "СЭ" результаты мужской гонки преследования на первом этапе Кубка мира в Поклюке. Россиянин Александр Логинов завоевал бронзу. Евгений Гараничев стал 24-м, Матвей Елисеев – 29-м, а Эдуард Латыпов финишировал 41-м.

- Если бы не падение Логинова на финише, мог бы он побороться с Йоханнесом Бе за первое место, - говорит Барнашов. - У Александра запаса сил оставалось больше, чем у норвежца, которому пришлось пробежать два штрафных круга. Тем более, Йоханнес торопился, это вело к определенному расходу энергии. Бе было сложнее бежать последний круг. По моим ощущениям на пригорке, где котором произошло падение Логинова, Александр его обошел бы.

- Эта ситуация может сказаться на дальнейших выступлениях Логинова?

- Не думаю. Саша - закаленный человек. У него столько неудач случалось в спортивной жизни, сегодня не самая страшная. Все-таки есть бронзовая медаль. Это хорошее достижение. Я уже поздравил смской - написал, что трудности только закаляют.

- Ожидали от Логинова такого выступления на старте сезона?

- Да. Саша готов работать на самом высоком уровне. Сами знаете, что было в прошлом году, но он и тогда находился на одном уровне с Шипулиным.

- Как оцениваете выступление других россиян в гонке преследования?

- Они выглядели неплохо. Женя Гараничев довольно уверенно пробежал, хорошо отработал, только со стрельбой немного не справился на первой стойке. У Елисеева тоже возникли проблемы на огневых рубежах. Но главное, что вся наша четверка довольно уверенно работает ногами. Это очень здорово. Ну, а Саша Логинов, конечно, красавец, растет. Не повезло парню, что споткнулся. (Елена Григорьевская)