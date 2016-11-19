Виталий Мутко - о ситуации с Лапшиным и Аввакумовой: "В них инвестировали деньги, готовили..."

Вице-премьер РФ Виталий Мутко негативно высказался о возможной смене спортивного гражданства российских биатлонистов. Ранее сообщалось, что Тимофей Лапшин и Екатерина Аввакумова рассматривают возможность смены спортивного гражданства на корейское с целью выступления на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
- У каждого человека есть право уходить, менять гражданство, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Все должны понимать, что на территории страны в этого человека инвестировали серьезные деньги, готовили его. Отсюда все регламенты и процедура смены спортивного гражданства, которой надо следовать, если есть огромное желание выступать за другую страну. Сложно давать оценку. Федерация, регион, который их готовил, должны более бережно относиться к спортсменам.
Существуют критерии отбора в национальную команду. Многие люди оценивают себя выше, чем то, на что они способны. Есть численные ограничения. Человек не попадает, сразу начинает - вот перееду, буду там играть, бегать, прыгать. Мы не собираемся вкладывать бесконечно ресурсы, а человек будет ездить и усиливать другую страну. Понятно, что люди хотят выступить на Олимпиаде, многие идут по пути натурализации. Нужно взвешенное решение. Никаких исключений никто делать не будет.
KhSL
Россия и так много отпускает. И со стороны не хватает, а приглашает. Насильно никто не едет. И против решения зарубежных федераций никто не идет: если те отпускают, то... По установленным правилам. Если наши федерации имеют причину не отпускать, нужно уважать эту позицию. К сожалению, у многих местных форумчан сложилась привычка хаять все, что связано с Мутко, невзирая на конкретную ситуацию...
16:47
Ejik-1979
всё правильно сделают если уедут, если свои косячат так что из-за них спортсмены не могут выступать на соревнованиях к которым готовились всю жизнь, то надо ехать в другое место, у нас не война сейчас и предательством это назвать нельзя! Удачи вам там спортсмены! как чужих к себе хватать то нормально, как своих отпускать то сразу вспомнили что в них вложили.
16:34
zhenka20021981
Многие люди оценивают себя выше, чем то, на что они способны..... Я одного министра спорта такого знаю...
16:18