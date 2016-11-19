Виталий Мутко - о ситуации с Лапшиным и Аввакумовой: "В них инвестировали деньги, готовили..."

Вице-премьер РФ Виталий Мутко негативно высказался о возможной смене спортивного гражданства российских биатлонистов. Ранее сообщалось, что Тимофей Лапшин и Екатерина Аввакумова рассматривают возможность смены спортивного гражданства на корейское с целью выступления на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

- У каждого человека есть право уходить, менять гражданство, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Все должны понимать, что на территории страны в этого человека инвестировали серьезные деньги, готовили его. Отсюда все регламенты и процедура смены спортивного гражданства, которой надо следовать, если есть огромное желание выступать за другую страну. Сложно давать оценку. Федерация, регион, который их готовил, должны более бережно относиться к спортсменам.

Существуют критерии отбора в национальную команду. Многие люди оценивают себя выше, чем то, на что они способны. Есть численные ограничения. Человек не попадает, сразу начинает - вот перееду, буду там играть, бегать, прыгать. Мы не собираемся вкладывать бесконечно ресурсы, а человек будет ездить и усиливать другую страну. Понятно, что люди хотят выступить на Олимпиаде, многие идут по пути натурализации. Нужно взвешенное решение. Никаких исключений никто делать не будет.