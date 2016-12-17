Виролайнен, Кайшева и Никулина заняли весь пьедестал в спринте в Обертиллиахе

Биатлонистка Дарья Виролайнен одержала победу в спринте на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Ульяна Кайшева заняла второе место. Еще одна наша соотечественница Анна Никулина стала третьей.
Ирина Услугина финишировала шестой, Виктория Сливко - 18-й, Ольга Шестерикова - 24-й.
Обертиллиах (Австрия)
Кубок IBU
Женщины
Спринт 7,5 км
1. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 20.31,9 (1 шт. круг)
2. КАЙШЕВА (Россия) - отставание 3,7 (0)
3. НИКУЛИНА (Россия) - 23,1 (1)
4. Латюйер (Франция) - 27,5 (1)
5. Хорхлер (Германия) - 46,9 (1)
6. УСЛУГИНА (Россия) - 48,4 (1)...
18. СЛИВКО (Россия) - 1.35,7 (2)...
24. ШЕСТЕРИКОВА (Россия) - 1.52,9 (3)
Izmegul
ну а что - кого из них ни задвинь лигой ниже - все в призах, притом поочередно и безо всякой стабильности. Значит уровень один примерно. Логично, что ставит при прочих равных блатных.
16:47
shpasic
список расширился до 34 биатлонистов.
16:45
spetrov
Але, Макларен, куда смотрят твои псы?
16:44
maximalist
ЧТО И ТЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ! ТАЛАНТЛИВАЯ У НАС МОЛОДЕЖЬ!
16:37
CanagliaVova
Дайте шанс Слепцовой! :-D
16:35