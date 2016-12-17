16:21 | БИАТЛОН

Виролайнен, Кайшева и Никулина заняли весь пьедестал в спринте в Обертиллиахе

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Биатлонистка Дарья Виролайнен одержала победу в спринте на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Ульяна Кайшева заняла второе место. Еще одна наша соотечественница Анна Никулина стала третьей.

Ирина Услугина финишировала шестой, Виктория Сливко - 18-й, Ольга Шестерикова - 24-й.

Обертиллиах (Австрия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт 7,5 км

1. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 20.31,9 (1 шт. круг)

2. КАЙШЕВА (Россия) - отставание 3,7 (0)

3. НИКУЛИНА (Россия) - 23,1 (1)

4. Латюйер (Франция) - 27,5 (1)

5. Хорхлер (Германия) - 46,9 (1)

6. УСЛУГИНА (Россия) - 48,4 (1)...

18. СЛИВКО (Россия) - 1.35,7 (2)...

24. ШЕСТЕРИКОВА (Россия) - 1.52,9 (3)

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Izmegul

ну а что - кого из них ни задвинь лигой ниже - все в призах, притом поочередно и безо всякой стабильности. Значит уровень один примерно. Логично, что ставит при прочих равных блатных.

16:47

shpasic

список расширился до 34 биатлонистов.

16:45

spetrov

Але, Макларен, куда смотрят твои псы?

16:44

maximalist

ЧТО И ТЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ! ТАЛАНТЛИВАЯ У НАС МОЛОДЕЖЬ!

16:37

CanagliaVova

Дайте шанс Слепцовой! :-D

16:35

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