Виролайнен, Кайшева и Никулина заняли весь пьедестал в спринте в Обертиллиахе

Сегодня. Обертиллиах. Ульяна КАЙШЕВА (30), Дарья ВИРОЛАЙНЕН (51), Ирина УСЛУГИНА (59) и Анна НИКУЛИНА (1). Фото СБР

Биатлонистка Дарья Виролайнен одержала победу в спринте на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Ульяна Кайшева заняла второе место. Еще одна наша соотечественница Анна Никулина стала третьей.

Ирина Услугина финишировала шестой, Виктория Сливко - 18-й, Ольга Шестерикова - 24-й.

Обертиллиах (Австрия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт 7,5 км

1. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 20.31,9 (1 шт. круг)

2. КАЙШЕВА (Россия) - отставание 3,7 (0)

3. НИКУЛИНА (Россия) - 23,1 (1)

4. Латюйер (Франция) - 27,5 (1)

5. Хорхлер (Германия) - 46,9 (1)

6. УСЛУГИНА (Россия) - 48,4 (1)...

18. СЛИВКО (Россия) - 1.35,7 (2)...

24. ШЕСТЕРИКОВА (Россия) - 1.52,9 (3)