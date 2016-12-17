Виролайнен, Кайшева и Никулина заняли весь пьедестал в спринте в Обертиллиахе

Биатлонистка Дарья Виролайнен одержала победу в спринте на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Ульяна Кайшева заняла второе место. Еще одна наша соотечественница Анна Никулина стала третьей.
Ирина Услугина финишировала шестой, Виктория Сливко - 18-й, Ольга Шестерикова - 24-й.
Обертиллиах (Австрия)
Кубок IBU
Женщины
Спринт 7,5 км
1. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 20.31,9 (1 шт. круг)
2. КАЙШЕВА (Россия) - отставание 3,7 (0)
3. НИКУЛИНА (Россия) - 23,1 (1)
4. Латюйер (Франция) - 27,5 (1)
5. Хорхлер (Германия) - 46,9 (1)
6. УСЛУГИНА (Россия) - 48,4 (1)...
18. СЛИВКО (Россия) - 1.35,7 (2)...
24. ШЕСТЕРИКОВА (Россия) - 1.52,9 (3)
Тропическая гемангиома Мовсисяна
макларен не успевает списки обновлять))) с такими результатами старик сыграет в ящик)))
00:26
PallMall
За свою недолгую пока еще карьеру Ульяна Кайшева 9 раз была первой в международных гонках.
20:34 17 декабря
Don Miguel
Скока пафосу про "талантливую молодежь"! Робяты, зачем лезете, если не петрите? Там из "молодежи" одна Кайшева, и та уже вышла. И напомню, ее в прошлом году уже, в соттвествии с "мнением общественности" вызывали на КМ. Дама вся исплакалась, подъему в КМ для нее не приподъемные, спуски неспускаемые, в детсве кто-то не научил, а сейчас переучиться не может. А про выступления Виролайнен и Никулиной в КМ не знает только полный ноль в биатлоне, кстати, Виролайнен даже была призеркой на этапах, и чемпионкой в эстафете.
19:04 17 декабря
эдпитер
в четверг всех дисквалифицируют. Просто за то что русские.
19:00 17 декабря
Урфин_Я
RW.irk, Это сегодня, вчера было с точнстью до наоборот!
18:40 17 декабря
RW.irk
Да уж, Дашка как стоячую обошла Кайшеву. Печально...
18:32 17 декабря
PallMall
Дарья показала очень высокую для себя скорость. Бежала позади Ульяны.
16:58 17 декабря
Izmegul
ну а что - кого из них ни задвинь лигой ниже - все в призах, притом поочередно и безо всякой стабильности. Значит уровень один примерно. Логично, что ставит при прочих равных блатных.
16:47 17 декабря
shpasic
список расширился до 34 биатлонистов.
16:45 17 декабря
spetrov
Але, Макларен, куда смотрят твои псы?
16:44 17 декабря
maximalist
ЧТО И ТЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ! ТАЛАНТЛИВАЯ У НАС МОЛОДЕЖЬ!
16:37 17 декабря
CanagliaVova
Дайте шанс Слепцовой! :-D
16:35 17 декабря