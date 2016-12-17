16:21 17 декабря | БИАТЛОН

Виролайнен, Кайшева и Никулина заняли весь пьедестал в спринте в Обертиллиахе

Сегодня. Обертиллиах. Ульяна КАЙШЕВА (30), Дарья ВИРОЛАЙНЕН (51), Ирина УСЛУГИНА (59) и Анна НИКУЛИНА (1). Фото СБР
Сегодня. Обертиллиах. Ульяна КАЙШЕВА (30), Дарья ВИРОЛАЙНЕН (51), Ирина УСЛУГИНА (59) и Анна НИКУЛИНА (1). Фото СБР
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Биатлонистка Дарья Виролайнен одержала победу в спринте на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Ульяна Кайшева заняла второе место. Еще одна наша соотечественница Анна Никулина стала третьей.

Ирина Услугина финишировала шестой, Виктория Сливко - 18-й, Ольга Шестерикова - 24-й.

Обертиллиах (Австрия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт 7,5 км

1. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 20.31,9 (1 шт. круг)

2. КАЙШЕВА (Россия) - отставание 3,7 (0)

3. НИКУЛИНА (Россия) - 23,1 (1)

4. Латюйер (Франция) - 27,5 (1)

5. Хорхлер (Германия) - 46,9 (1)

6. УСЛУГИНА (Россия) - 48,4 (1)...

18. СЛИВКО (Россия) - 1.35,7 (2)...

24. ШЕСТЕРИКОВА (Россия) - 1.52,9 (3)

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

макларен не успевает списки обновлять))) с такими результатами старик сыграет в ящик)))

00:26

PallMall

За свою недолгую пока еще карьеру Ульяна Кайшева 9 раз была первой в международных гонках.

20:34 17 декабря

Don Miguel

Скока пафосу про "талантливую молодежь"! Робяты, зачем лезете, если не петрите? Там из "молодежи" одна Кайшева, и та уже вышла. И напомню, ее в прошлом году уже, в соттвествии с "мнением общественности" вызывали на КМ. Дама вся исплакалась, подъему в КМ для нее не приподъемные, спуски неспускаемые, в детсве кто-то не научил, а сейчас переучиться не может. А про выступления Виролайнен и Никулиной в КМ не знает только полный ноль в биатлоне, кстати, Виролайнен даже была призеркой на этапах, и чемпионкой в эстафете.

19:04 17 декабря

эдпитер

в четверг всех дисквалифицируют. Просто за то что русские.

19:00 17 декабря

Урфин_Я

RW.irk, Это сегодня, вчера было с точнстью до наоборот!

18:40 17 декабря

RW.irk

Да уж, Дашка как стоячую обошла Кайшеву. Печально...

18:32 17 декабря

PallMall

Дарья показала очень высокую для себя скорость. Бежала позади Ульяны.

16:58 17 декабря

Izmegul

ну а что - кого из них ни задвинь лигой ниже - все в призах, притом поочередно и безо всякой стабильности. Значит уровень один примерно. Логично, что ставит при прочих равных блатных.

16:47 17 декабря

shpasic

список расширился до 34 биатлонистов.

16:45 17 декабря

spetrov

Але, Макларен, куда смотрят твои псы?

16:44 17 декабря

maximalist

ЧТО И ТЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ! ТАЛАНТЛИВАЯ У НАС МОЛОДЕЖЬ!

16:37 17 декабря

CanagliaVova

Дайте шанс Слепцовой! :-D

16:35 17 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ