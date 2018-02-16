Виктор Майгуров: "Официального бойкота этапа Кубка мира в Тюмени не будет, но кто-то не приедет"

Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU), двукратный призер Олимпийских игр Виктор Майгуров отметил, что официальных бойкотов этапа Кубка мира в Тюмени не будет. По его словам, при этом некоторые спортсмены все же не захотят приезжать.

– Я думаю, что официального бойкота не будет, но кто-то, возможно, не приедет. Такое будет. На совещании я сказал, чтобы спортсмены не боялись того, чего они боятся, – цитирует "Р-Спорт" Майгурова. – Они боятся, что там могут быть как-то подменены их пробы, что что-то может быть подмешано в еду, хотя все питаются вместе. А также боятся угроз для себя.

Я заверил, что соревнования в России проходят более 20 лет, и ни разу не было ни одного подобного случая. Что касается допинг-проб, то IBU никогда не обрабатывал допинг-пробы в России, они всегда собирались и исследовались уже в Европе.

Напомним, ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение провести девятый этап Кубка мира-2017/18 в Тюмени, как и планировалось изначально. Этап должен пройти с 22 по 25 марта.