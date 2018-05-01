Виктор Майгуров: "Бьорндален? Не могу приглашать в сборную специалиста, никогда не работавшего тренером"

Первый вице-президент IBU и претендент на пост главы СБР Виктор Майгуров сказал, что не слышал об идее пригласить Оле Эйнара Бьорндалена на должность старшего тренера мужской сборной России. Восьмикратный олимпийский чемпион завершил карьеру по окончании минувшего сезона в возрасте 44 лет. По данным норвежских СМИ, он может сменить на посту старшего тренера российской сборной Рикко Гросса, с которым не был продлен контракт.

– Впервые об этом слышу, – сказал Майгуров "СЭ". – По крайней мере, в моем присутствии это ни разу не обсуждалось. И с моей стороны как кандидата в президенты СБР такой инициативы не было. Ничего не имею против Бьорндалена, но я не могу приглашать в сборную специалиста, который никогда не работал тренером. У нас есть еще два претендента на пост главы федерации, Владимир Драчев и Дмитрий Алексашин, может, кто-то из них и разговаривал с норвежцем. Тем более что утверждение тренеров национальной команды – компетенция нового состава правления СБР. И даже желания одного только президента организации недостаточно.

– Но вообще видите Бьорндалена в роли тренера?

– В сборной Норвегии – почему бы и нет? Оле-Эйнар обладает неплохим опытом, так как много лет готовился самостоятельно. Единственное, что работа с целой командой это немного другое. Хотя я бы лучше увидел Бьорндалена в руководстве IBU, нежели на тренерском посту. И желаю ему удачи в любом деле, какое бы он ни начал после завершения карьеры. (Антон БАБОШИН)