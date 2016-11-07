18:19 | БИАТЛОН

Валерий Медведцев: "Нужно завоевать хотя бы одну медаль на чемпионате мира"

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Валерий Медведцев обозначил задачи команды на сезон-2016/17. По его словам, команде необходимо удачно выступить на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене (8 - 19 февраля 2017 года) и седьмом этапе Кубка мира в Пхенчхане (2 - 5 марта 2017 года).

- Удовлетворительное выступление на чемпионате мира, - приводит "Тюменская арена" слова Медведцева. - Важно также успешно пробежать на предолимпийской неделе в Южной Корее.

- А удовлетворительным будет какой результат?

- Учитывая, как мы выступали на последних чемпионатах мира, – завоевание медали, хотя бы одной.

Дополнительная информация

http://www.asnta.ru/rus/news/28896

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