19:10 | БИАТЛОН

В олимпийском сезоне в сборной России не будет разделения на группы

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При подготовке к Олимпийским играм-2018 в сборной России не будет разделения на группы. Об этом сообщил главный тренер команды Александр Касперович, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. В нынешнем сезоне мужская и женская команды были разделены на тренировочные группы, которые возглавляли разные специалисты.

– Будет ли в олимпийском сезоне сохранена практика разделения на группы?

– Мы много об этом говорили. Министерство спорта поставило нам задачу готовиться к Олимпийским играм единой командой. Но как мы сформируем группу тренеров – будем думать.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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xxx5

Это как понимать, т.е. этот Касперович так и останется гл. тренером команды ???

19:21

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