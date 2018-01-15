Тренер сборной Чехии: "Не знаю, как можно описать состояние Коукаловой"

Главный тренер сборной Чехии Ондрей Рыбарж рассказал о состоянии здоровья Габриэлы Коукаловой. По его словам, у спортсменки есть проблемы с ахиллесовым сухожилием.
– Я не знаю, как точно можно описать состояние Габи, но речь идет о болях в икроножных мышцах, конкретно об ахиллесовом сухожилии, – цитирует Sportbox.ru Рыбаржа. – Спустя какое-то время эта проблема перешла в хроническую. Однако лучше всего спросить у врача, потому что я в этом вопросе не специалист. Так или иначе, проблема для нас ясна, и мы убедились, что Габи была не в состоянии тренироваться в полную силу, а также принимать участие в соревнованиях. Для нас этого было достаточно, чтобы осознать проблему и принять тот факт, что она не сможет выступить на Олимпиаде в Корее.
– Как давно Габриэлу начала беспокоить эта проблема?
– Во время летних тренировок она начала периодически ощущать боль в мыщцах. Иногда болевые ощущения не позволяли ей полноценно тренироваться или вовсе заставляли Коуколову пропускать тренировки. Мы пробовали разобраться в проблеме и найти решение: для этого Габи был назначен полноценный отдых без физической работы. Мы надеялись, что после трех-четырех месяцев отдыха она сможет вернуться к тренировкам, но этого не произошло. Мы также пробовали проводить реабилитационные процедуры во время тренировочных сборов, но это и не принесло успеха.
– Отказ от участия в Олимпийских играх – это личное решение Коукаловой или рекомендация врача?
– Это совместное решение. Каждый спортсмен топ-уровня самостоятельно следит за своим здоровьем и отдает себе отчет в том, что участие в соревнованиях без должной подготовки просто невозможно.
Дополнительная информация
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Biatlon/spbnews_NI816549_Mne_kak_vrachu_slozhno_poverit_chto_u_Koukalovoj_problemy_tolko_s_myshcami
Сталин И В 1945
Габриэла как так! Вся Россия тебя любит! Возвращайся нам тебя будет не хватать.
18:22
gan75
Состояние Коукаловой описывается одной пословицей - за дурной головой ногам неспокой
14:53
Леск
В свое время так же и Нойнер спалилась. Резко захотелось домашнего щастья)))
14:19
rusfed 2.0
Крючкохвостый столовский ту(х)ляк, иди хряпни висячку у Чмоки
13:41
Bache Gabrielsen
Это карма. Бог наказал, если кому-то так проще понять :)
13:01
индеец_Джо
Don Miguel! Ключевые слова "на её уровне проблемы ахилла решаемы"(не путать с уровнем менее высоким), и "Германия". Насчёт помоев...У неё были основания их лить в отношении того же Шипулина? "С волками жить, по волчьи выть"(русская народная).
12:38
ЛокоМотив
габриэлочка= соукалова девочка
12:37
andrus69
Не фиг было Бессеберга задевать, это ей не углам на наших бочку катить ...
12:31
П_о_в_а_р
rusfed 2.0 Ондржей правильно ---------------------- Правильно Укрфед или просто оленеголовый.))
12:20
Kotletus
А что сложного? Скажи прямо: в организме остались следы ЭПО. Виноваты русские. Запрещенные препараты появились в организме Габриелы из-за того, что она сильно переживала о "государственной программе поддержки допинга в России"... Вот и заразилась через мысле-волны...
12:19
Don Miguel
И здесь резвятся! Вылечить боли в икроножках и ахилле - раз плюнуть. Сами не пробовали, но Рабинович все рассказал! А что хронические боли не известного происхождения, чаще всего связанного с повреждениями в позвоночнике, грозят спортсменке в расцвете лет инвалидность, так это ее проблемы. Нам за помои не грозит ничего. Даже прикладом в рыло в ответ.
12:10
индеец_Джо
Проблемы мышц плавно перешли в проблему сухожилия...Но на её уровне проблемы ахилла решаемы. Тем более рядом Германия со своей спортивной медициной. Пока же рулит версия об уменьшении списка терапевтических исключений. Специально для неё.
11:52
rusfed 2.0
*делают это*
11:36
rusfed 2.0
Российские сми наносят ответный удар, что ль? Все сми решили провокационными вопросами отметиться. Махать руками после драки - несолидно. Умные делают их превентивно
11:32
rusfed 2.0
Ондржей правильно
11:30
pahom-17
чтобы тренер не знал за такой промежуток времени?..тем более давал ей отдых..с чего бы это?..вроде как врачей не было и не обследовали..а так ..дескать иди отдохни чуток...
11:30
Petcampos
Сдаётся мне, что её на допинге поймали и тихо шепнули. Сиди и не вылазь.
11:28
Serenky25
Все просто. Маниакально-депрессивный психоз - заболевание, проявляющееся периодически возникающими депрессивными и маниакальными фазами, обычно разделенными светлыми промежутками
11:20