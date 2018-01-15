Тренер сборной Чехии: "Не знаю, как можно описать состояние Коукаловой"

Главный тренер сборной Чехии Ондрей Рыбарж рассказал о состоянии здоровья Габриэлы Коукаловой. По его словам, у спортсменки есть проблемы с ахиллесовым сухожилием.

– Я не знаю, как точно можно описать состояние Габи, но речь идет о болях в икроножных мышцах, конкретно об ахиллесовом сухожилии, – цитирует Sportbox.ru Рыбаржа. – Спустя какое-то время эта проблема перешла в хроническую. Однако лучше всего спросить у врача, потому что я в этом вопросе не специалист. Так или иначе, проблема для нас ясна, и мы убедились, что Габи была не в состоянии тренироваться в полную силу, а также принимать участие в соревнованиях. Для нас этого было достаточно, чтобы осознать проблему и принять тот факт, что она не сможет выступить на Олимпиаде в Корее.

– Как давно Габриэлу начала беспокоить эта проблема?

– Во время летних тренировок она начала периодически ощущать боль в мыщцах. Иногда болевые ощущения не позволяли ей полноценно тренироваться или вовсе заставляли Коуколову пропускать тренировки. Мы пробовали разобраться в проблеме и найти решение: для этого Габи был назначен полноценный отдых без физической работы. Мы надеялись, что после трех-четырех месяцев отдыха она сможет вернуться к тренировкам, но этого не произошло. Мы также пробовали проводить реабилитационные процедуры во время тренировочных сборов, но это и не принесло успеха.

– Отказ от участия в Олимпийских играх – это личное решение Коукаловой или рекомендация врача?

– Это совместное решение. Каждый спортсмен топ-уровня самостоятельно следит за своим здоровьем и отдает себе отчет в том, что участие в соревнованиях без должной подготовки просто невозможно.