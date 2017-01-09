Тарьей Бе может принять участие в чемпионате мира-2017, ни разу не выступив на Кубке мира

Норвежский биатлонист Тарьей Бе может принять участие в чемпионате мира-2017, несмотря на пропуск гонок Кубка мира, заявил спортивный директор норвежской ассоциации биатлона Мортен Аа Дьюпвик. Из-за болезни спортсмен не вышел ни на один старт текущего Кубка мира.

– Есть возможность, что Бе примет участие в чемпионате мира, – цитирует NRK Дьюпвика. – Мы сделаем все возможное, чтобы он смог показать себя. Как только он будет готов, то выступит на соревнованиях. Можно ли взять его на чемпионат мира, если он не участвовал в Кубке? Если это будет необходимо, то да. Мы знаем, что Тарьей может быстро восстановиться, и знаем, на что он способен. Поэтому мы дадим ему возможность претендовать на участие в чемпионате мира. Надежда еще не потеряна.