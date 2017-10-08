Светлана Слепцова: "Не исключено, что в течение ближайшего времени выйду на работу"

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова​, объявившая не так давно о завершении карьеры, в интервью "Р-Спорт" поделилась мнением о своей популярности и рассказала об интересном предложении.

- Насколько вам хочется сохранить в своей будущей жизни публичность? Чтобы вас по-прежнему узнавали на улице, просили автографы...

- Не скажу, что это для меня важно, но, безусловно, приятно. Я до сих пор так и не привыкла к тому, что биатлон в нашей стране настолько популярен. Меня часто узнают в аэропортах, в торговых центрах, хотя это удивительно.

- Почему?

- Потому что спортсмен-биатлонист – это комбез, шапочка и очки. Вероятность быть узнанной, когда стоишь в купальнике на кромке моря, далеко не так велика. Я только что вернулась из Турции, где отдыхала с друзьями, там вообще смешной случай произошел. В ресторане отеля ко мне вдруг сзади подошел незнакомый мужчина, осторожно тронул за плечо и спросил: "А вы что тут делаете?" Я отвечаю: "Видимо, то же самое, что и вы – отдыхаю". Он даже смутился. Сказал, что совершенно не ожидал такой встречи, и даже не сразу поверил, что это действительно я.

Еще один похожий эпизод был в аэропорту. Я только прилетела и ждала багаж, и тут ко мне подошла достаточно пожилая женщина и призналась, что давно за меня болеет, несколько раз приезжала на этапы Кубка мира в надежде со мной сфотографироваться и не могла даже представить себе, что мы окажемся бок о бок у одного и того же багажного транспортера в Турции. Такие встречи, конечно же, приятны. Заставляют лишний раз задуматься о том, что все, что ты делал в своей спортивной жизни, было сделано не зря.

- Вы уже как-то представляете себе свою дальнейшую жизнь?

- Не так давно мне сделали очень интересное предложение, так что не исключено, что в течение ближайшего времени я выйду на работу. Но пока просто наслаждаюсь своим состоянием. И отдыхаю. Есть, конечно, определенный страх в том, чтобы делать первый шаг в совершенно новую для себя деятельность, но я готова к этому. Более детально не хотелось бы ничего говорить, пока работа не стала фактом. Но от спорта я точно никуда не денусь.