Светлана Слепцова: "Мы съехали в кювет и только потом увидели, что у Медведцевой пробита голова"

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова отметила, что чувствует себя хорошо после ДТП, в которое попала вместе с Ольгой Вилухиной и Ольгой Медведцевой. Напомним, в результате инцидента травму получила только находившаяся за рулем Медведцева.

– У меня самочувствие хорошее, – отметила в интервью телеканалу ТВК Слепцова. – Все, в принципе, в порядке. Мы в этой аварии не пострадали, пострадала только Ольга Медведцева. Мы съехали с дороги, выехали на "встречку". Там, слава богу, там никого не было. Съехали в кювет и только потом увидели, что у Ольги пробита голова. К нам подъехало очень много машин, нам помогли, довезли до первой скорой помощи. Потому что к нам было бы тяжело добираться, точнее долго – мы бы сами быстрее ее довезли.