Светлана Слепцова: "Мы съехали в кювет и только потом увидели, что у Медведцевой пробита голова"

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова отметила, что чувствует себя хорошо после ДТП, в которое попала вместе с Ольгой Вилухиной и Ольгой Медведцевой. Напомним, в результате инцидента травму получила только находившаяся за рулем Медведцева.
– У меня самочувствие хорошее, – отметила в интервью телеканалу ТВК Слепцова. – Все, в принципе, в порядке. Мы в этой аварии не пострадали, пострадала только Ольга Медведцева. Мы съехали с дороги, выехали на "встречку". Там, слава богу, там никого не было. Съехали в кювет и только потом увидели, что у Ольги пробита голова. К нам подъехало очень много машин, нам помогли, довезли до первой скорой помощи. Потому что к нам было бы тяжело добираться, точнее долго – мы бы сами быстрее ее довезли.
Bache Gabrielsen
Ну, сейчас, видимо, появится один особо одаренный персонаж, который заявит, что за рулем на самом деле была сама Слепцова, за час до поездки выпившая бутылку водки и забившая пару косяков. Ждем-с...
14:53