Светлана Слепцова: "Конфликт Шипулина с Фуркадом? Два лидера мирового биатлона не должны ссориться"

Российская биатлонистка Светлана Слепцова в интервью RT подчеркнула: перед чемпионатом мира она думала, что едет в Австрию в качестве запасной. По словам 30-летней спортсменки, никаких проблем из-за допинговой истории сборной России на турнире не было.

– На чемпионате мира женская сборная России выступила неудачно. Что при этом творилось внутри команды?

– Несмотря на итоги гонок, мы продолжали работать и стремились достичь положительного результата. В этом смысле отличий по сравнению с этапами Кубка мира нет.

– А свои результаты как оцените?

– Я показала то, на что была готова. Хочу подчеркнуть, что после чемпионата Европы в Польше, который прошел в конце января, очень устала. Я отдала там все силы и тогда не мыслила о том, что попаду на чемпионат мира. Полагала, что континентальным первенством все и ограничится. Когда ехала в Хохфильцен, то думала, что останусь запасной, но приняла участие практически во всех гонках. В эстафете бежала на морально-волевых. Я нигде не экономила силы, а делала все от себя зависящее и выкладывалась без остатка.

– Конфликт Шипулина с Фуркадом как-то отразился на женской сборной России?

– Мы старались об этом не говорить и лишний раз не затрагивать эту тему. Слава богу, что Мартен и Антон пожали друг другу руки и помирились. Два лидера мирового биатлона не должны находиться в ссоре.

– А было ли давление из-за допинговой истории в отношении сборной России?

– Никаких проблем не было. С иностранными спортсменами мы каждодневно перекидываемся парой слов и про допинг не говорим. Косых взглядов на нас нет. По крайней мере, я этого не ощутила. Да и на трассе от болельщиков ничего обидного или оскорбительного в свой адрес не слышала.