21:21 | БИАТЛОН

Симон Дестье: "Я слишком нервничал перед стрельбой"

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Француз Симон Дестье признался, что нервничал перед своим третьим этапом в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. В итоге Дестье промахнулся трижды, а сборная Франции стала второй, уступив России.

– Я был немного напряжен перед гонкой, – цитирует Ski Chrono Дестье. – Держался итальянца, который чуть хуже работает на лыжах, чем я. Но мне казалось, что мы с ним сможем идти в хорошем темпе. Это было ошибкой. На стрельбище я действовал слишком примитивно, слишком нервничал. Потерял много времени. Но на последнем круге собрался и смог отыграть значительную часть отставания. У нас могло быть и первое место, и десятое. Все было зыбко.

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