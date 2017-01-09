Шемп, Лессер и Дальмайер выступят на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Тренерский штаб сборной Германии по биатлону определил состав на этап Кубка мира в Рупольдинге, сообщает пресс-служба команды. Соревнования пройдут с 11 по 15 января. В программе этапа запланированы спринтерские гонки, преследование и эстафеты.

Состав мужской сборной Германии: Бенедикт Долль, Маттиас Дорфер, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Симон Шемп, Михаэль Вилляйтнер.

Состав женской сборной Германии: Лаура Дальмайер, Мириам Гесснер, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц, Франциска Пройс.