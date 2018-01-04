Сергей Коновалов: "Три промаха Виролайнен на стойке - это ни в какие ворота..."

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов прокомментировал для пресс-службы Союза биатлонистов России выступление своих подопечных в спринте на 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе. Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла 15-е место, а Виктория Сливко и Светлана Миронова не попали в гонку преследования, став 67-й и 72-й соответственно.

– Впечатления от гонки, конечно, тяжелые. Ходом хорошо смотрелась Катя Юрлова, но, к сожалению, со стойкой она не справилась. Два промаха ей не позволили подняться выше 15-го места, хоть это и неплохой результат. В конце декабря Катя сделала новогодний подарок для всех – здорово отработала на "Рождественской гонке" в Гельзенкирхене.

Дарья Виролайнен функционально выглядит хорошо, но три промаха на стойке – это ни в какие ворота… Будем разбираться. Татьяна Акимова на рубеже отработала медленнее обычного, но в целом со стрельбой справилась. Один габарит у нее не прошел.

Оберхоф в очередной раз преподносит сюрпризы – это и ветер, и дождь. Сложно по горячим следам проанализировать результат Виктории Сливко и Светланы Мироновой. Стрельба у них сегодня не получилась. Будем разбираться с этим, – пообещал Коновалов.