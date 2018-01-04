Сергей Коновалов: "Три промаха Виролайнен на стойке - это ни в какие ворота..."

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов прокомментировал для пресс-службы Союза биатлонистов России выступление своих подопечных в спринте на 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе. Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла 15-е место, а Виктория Сливко и Светлана Миронова не попали в гонку преследования, став 67-й и 72-й соответственно.
– Впечатления от гонки, конечно, тяжелые. Ходом хорошо смотрелась Катя Юрлова, но, к сожалению, со стойкой она не справилась. Два промаха ей не позволили подняться выше 15-го места, хоть это и неплохой результат. В конце декабря Катя сделала новогодний подарок для всех – здорово отработала на "Рождественской гонке" в Гельзенкирхене.
Дарья Виролайнен функционально выглядит хорошо, но три промаха на стойке – это ни в какие ворота… Будем разбираться. Татьяна Акимова на рубеже отработала медленнее обычного, но в целом со стрельбой справилась. Один габарит у нее не прошел.
Оберхоф в очередной раз преподносит сюрпризы – это и ветер, и дождь. Сложно по горячим следам проанализировать результат Виктории Сливко и Светланы Мироновой. Стрельба у них сегодня не получилась. Будем разбираться с этим, – пообещал Коновалов.
Дополнительная информация
- Екатерина Юрлова
- Дарья Виролайнен
- Татьяна Акимова
- Виктория Сливко
- Светлана Миронова
- Сергей Коновалов
ЗА Россию!
Коновалова и весь тренерский штаб нужно увольнять,ничего не могут.Хуже уже некуда.При Хованцеве,потом при Пихлере было гораздо лучше.Хотя биатлонистки у того же Пихлера были не лучше,чем сейчас(за исключением Зайцевой).
20:27 4 января
xxx5
Что Сливко делает в команде ??? Ну не тянет, ну никак !!! С такой скоростью она может трижды попасть все мешени, но не попадет даже в десятку. Каждый год одно и то же, Коновалов все разберается в чем то, и никакого толка. Работа по старым методам, чуда не произойдет. Нас уже японки и канадки обходят.
20:04 4 января
Don Miguel
Включите, наконец, мозги, если они у вас есть. Какая "мамашка"? Она давно не при делах, с СБР в контрах. Ее только СЭ пиарит. Виролайнен сегодня ВТОРАЯ в команде, завоевала собственные очки, принесла очки в кубок наций. И наши там сейчас - ЧЕТВЕРТЫЕ! Это дает нам 6 участниц. Да, норвежки и белорусски в считанных очках, но хоть отметить это можно? Поражаюсь "компетентности". Как СЭ, так и всех "авторитетных" вонючек
19:20 4 января
v.m.sem
об чем разбираться?,это её стандартная стрельба,а вот в ворота она и пять из пяти не попала бы...
19:04 4 января
Садык
Тренер черепашек мягко говоря-дурак.
18:44 4 января
krekemer
при чем здесь Мамалайнен ,она то наоборот показала неплохую по своим меркам гонку и уработала Акимову которая справилась со стрельбой ,а Сливко вобще пешком шла,стыдно было смотреть как на тренировке ,спецом ,что ли чтоб пасьют не заставили бежать ,кричали кричали ,что лучших с КИБЮ и ИЖвинтовки возьмут ,а в итоге не Кайшевой ни Услугиной ,а Кайшеву снова пригласили на заведомо провальную ИГ гонку,задолбали с подковерными играми ТШ
18:32 4 января
Murlok
столько лет уже " разбираются " , разобраться никак не могут . Может уже пора разобраться с этими тренерами ?
18:10 4 января
Джин_SM(v3)
Да лан, чё нагнетать то!Она ж сказала, что на Олимпиаде будет бодрячок... Вкатываются, хитрые жопы, к гадалке не ходи.
17:47 4 января
Delavar-80
Дятлы, да причем тут Виролайнен то? Если у нас в женской сборной НИКТО не бежит и не стреляет. Только ушедшая на самоподготовку Юрлова. Вот куда смотреть надо, очень слабый тренерский состав.
17:31 4 января
Slim Taller
Так эта,которая "ни в какие ворота" обыграла Акимову,которая "со стрельбой справилась".
17:26 4 января
Денис Федоров
Вот недавно была отличная статья А. Резцовой, где она говорила, что "каждый пытается пропихнуть своих. от этого такие низкие результаты". Интересно, кто пропихивает эту спортсменку?!! Ой, так это же сама Резцова!!!
17:15 4 января
NOVZODUM NAMREBUG
"".....ни в какие ворота.."" ---- ЭТО участие маминой чудилы в К.М.!!! Пусть бегает себе на внутри-российских этапах и становится к сорока годам 100-кратной чемпионкой....
16:59 4 января
shpasic
а что её мама говорит?
16:40 4 января