Сергей Чепиков: "С приходом Драчева в СБР улучшится климат в сборной"

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал "СЭ" победу Владимира Драчева на выборах президента Союза биатлонистов России.

– Будет создана новая команда под руководством Драчева, которая исключит все ошибки, сделанные в прошлом, – отметил Чепиков. – Улучшится взаимодействие с регионами, и климат в сборной. Тренерские кадры будут подобраны профессионально. Приходит поколение тех, кто выступал в 1990-х и нулевых, у которых есть уже опыт. Конечно, жалко, что они не консолидированно это делают. Мне бы хотелось, чтобы Драчев и Майгуров были в одной команде. Может, так и произойдет. (Игорь НОВИКОВ)