Сергей Чепиков: "Медальные прогнозы на Олимпиаду помешают биатлонистам"

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков подчеркнул, что россияне должны побороться за высокие места на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. На Играх в Сочи сборной России по биатлону были завоеваны золото, два серебра и бронза.

- Прогнозы я бы делать не хотел, - сказал Чепиков. - Это никогда не бывает дополнительной мотивацией. Надо, наоборот, дать спортсменам немного расслабиться, почувствовать легкость и уверенность, тогда результаты придут. А если будут со стороны прессы, со стороны руководства российского спорта какие-то прогнозы или даже пожелания – это по большому счету только мешает. Думаю, что мужской состав у нас очень сбалансированный – есть и молодые ребята, и опытный лидер Антон Шипулин. В женской команде проблем побольше, конечно, у наших девушек нет особой уверенности... Но Татьяна Акимова показала, что может быть лучшей. В чем особенность главных стартов – дается больше времени на подготовку, и здесь может "выстрелить" и спортсмен малоизвестный. Призерами были представители самых разных стран. Потенциально, конечно, команда в Пхенчхане будет бороться за высокие места.

Год до Пхенчхана-2018: с надеждой на медали и здравый смысл