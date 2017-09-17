СБР окажет всю необходимую помощь попавшим в ДТП Медведцевой, Слепцовой и Вилухиной

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов отметил, что организация окажет всю необходимую помощь попавшим в ДТП под Красноярском бывшим российским биатлонисткам Ольге Медведцевой, Светлане Слепцовой и Ольге Вилухиной. Он также добавил, что в данный момент СБР выясняет все обстоятельства ситуации.

Напомним, авария с участием экс-спортсменок произошла вечером 16 сентября. Медведцева, находившаяся за рулем автомобиля, получила черепно-мозговую травму. Слепцова и Вилухина не пострадали.

– Мы сейчас занимаемся этим вопросом, выясняем ситуацию. Без всякого сомнения, мы окажем всю необходимую помощь, – приводит "Р-Спорт" слова Кравцова. – Это свои люди, и мы всегда оказывали помощь спортсменам и будем ее оказывать.

Медведцева пострадала в аварии. Что случилось