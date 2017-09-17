Уличная атлетика при поддержке Datsun
13:14 | БИАТЛОН

СБР окажет всю необходимую помощь попавшим в ДТП Медведцевой, Слепцовой и Вилухиной

3

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов отметил, что организация окажет всю необходимую помощь попавшим в ДТП под Красноярском бывшим российским биатлонисткам Ольге Медведцевой, Светлане Слепцовой и Ольге Вилухиной. Он также добавил, что в данный момент СБР выясняет все обстоятельства ситуации.

Напомним, авария с участием экс-спортсменок произошла вечером 16 сентября. Медведцева, находившаяся за рулем автомобиля, получила черепно-мозговую травму. Слепцова и Вилухина не пострадали.

– Мы сейчас занимаемся этим вопросом, выясняем ситуацию. Без всякого сомнения, мы окажем всю необходимую помощь, – приводит "Р-Спорт" слова Кравцова. – Это свои люди, и мы всегда оказывали помощь спортсменам и будем ее оказывать.

Медведцева пострадала в аварии. Что случилось

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/biathlon/20170917/1125866244.html

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

*навстречу

14:01

shpasic

это им ещё повезло, что не Винус на встречу ехала.

14:01

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

А байдиной?????????????? Бухали----селфились, селфились и бухали ВЧЕТВЕРОМ же !!!!! Фотки--то уже на др. ветках появились, там всё по лицам видно...

13:29