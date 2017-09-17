Слепцова и Вилухина не пострадали в результате ДТП под Красноярском

Бывшие российские биатлонистки Светлана Слепцова и Ольга Вилухина не пострадали в результате ДТП на трассе в Красноярском крае, сообщает ТВК. Они находились в автомобиле вместе с Ольгой Медведцевой, которая была за рулем машины, и экс-руководителем пресс-службы СБР Марией Байдиной.

Авария произошла вечером 16 сентября. В результате попадания металлического болта в лобовое стекло автомобиль вылетел в кювет. Медведцева получила черепно-мозговую травму, ей потребовалась операция.

Накануне Слепцова выложила фотографию в Инстаграме вместе с Вилухиной, Медведцевой и Байдиной, подписав фотографию следующим образом: "Спустя 4,5 года... Мы снова все собрались".