Медведцева получила черепно-мозговую травму в ДТП под Красноярском

Бывшие российские биатлонистки Ольга Медведцева, Ольга Вилухина и Светлана Слепцова попали в ДТП на трассе в Красноярском крае, сообщает ТВК. 42-летняя Медведцева, которая находилась за рулем автомобиля, получила черепно-мозговую травму. Ей потребовалась операция, сейчас она находится в реанимации в состоянии средней тяжести. На данный момент угрозы для жизни Медведцевой нет.

Сообщается, что авария произошла вечером 16 сентября. Во время движения в лобовое стекло попал металлический болт от встречного автомобиля. Он пробил стекло и попал Медведцевой в височную часть головы. После этого машина вылетела в кювет.

Вилухина и Слепцова в результате ДТП не пострадали.

Накануне Слепцова выложила фотографию в Инстаграме вместе с Вилухиной, Медведцевой, а также бывшим руководителем пресс-службы СБР Марией Байдиной. Она подписала фотографию следующим образом: "Спустя 4,5 года... Мы снова все собрались".