Уличная атлетика при поддержке Datsun
11:07 | БИАТЛОН

Медведцева получила черепно-мозговую травму в ДТП под Красноярском

5

Бывшие российские биатлонистки Ольга Медведцева, Ольга Вилухина и Светлана Слепцова попали в ДТП на трассе в Красноярском крае, сообщает ТВК. 42-летняя Медведцева, которая находилась за рулем автомобиля, получила черепно-мозговую травму. Ей потребовалась операция, сейчас она находится в реанимации в состоянии средней тяжести. На данный момент угрозы для жизни Медведцевой нет.

Сообщается, что авария произошла вечером 16 сентября. Во время движения в лобовое стекло попал металлический болт от встречного автомобиля. Он пробил стекло и попал Медведцевой в височную часть головы. После этого машина вылетела в кювет.

Вилухина и Слепцова в результате ДТП не пострадали.

Накануне Слепцова выложила фотографию в Инстаграме вместе с Вилухиной, Медведцевой, а также бывшим руководителем пресс-службы СБР Марией Байдиной. Она подписала фотографию следующим образом: "Спустя 4,5 года... Мы снова все собрались".

 

Спустя 4,5 года .. Мы снова все собрались 😉🔥💜

Публикация от S S (@sleptsovass) Сен 15 2017 в 10:27 PDT

Дополнительная информация

http://krsk.sibnovosti.ru/society/356024-olga-medvedtseva-poluchila-cherepno-mozgovuyu-travmu-v-rezultate-dtp

5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Что хотите делайте --- не верю Я во ""встречный болт""!!! Слеппа проставлялась, скорее всего, вот прибуханные и попали в ДТП.... Ну, а правду НАМ разве скажут??? Это -- как с допингом ::: будут юлить и выкручиваться до последнего......

12:38

das34ivanov

Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - https://vkk.me/nikodex

12:37

waleriy

Ну все лезут за руль автомобиля, как будто она резиновая. Ну не дано , многим правильно и с умением управлять автомобилем, особенно бабам.

12:20

PitersS

От Болта не убежишь.. Пылева была самая моя любимая биатлонистка.. Здоровья ей..

12:00

Бурый аз есьм

здоровья

11:23