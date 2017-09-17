Медведцева получила черепно-мозговую травму в ДТП под Красноярском

Бывшие российские биатлонистки Ольга Медведцева, Ольга Вилухина и Светлана Слепцова попали в ДТП на трассе в Красноярском крае, сообщает ТВК. 42-летняя Медведцева, которая находилась за рулем автомобиля, получила черепно-мозговую травму. Ей потребовалась операция, сейчас она находится в реанимации в состоянии средней тяжести. На данный момент угрозы для жизни Медведцевой нет.
Сообщается, что авария произошла вечером 16 сентября. Во время движения в лобовое стекло попал металлический болт от встречного автомобиля. Он пробил стекло и попал Медведцевой в височную часть головы. После этого машина вылетела в кювет.
Вилухина и Слепцова в результате ДТП не пострадали.
Накануне Слепцова выложила фотографию в Инстаграме вместе с Вилухиной, Медведцевой, а также бывшим руководителем пресс-службы СБР Марией Байдиной. Она подписала фотографию следующим образом: "Спустя 4,5 года... Мы снова все собрались".
Дополнительная информация
http://krsk.sibnovosti.ru/society/356024-olga-medvedtseva-poluchila-cherepno-mozgovuyu-travmu-v-rezultate-dtp
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Что хотите делайте --- не верю Я во ""встречный болт""!!! Слеппа проставлялась, скорее всего, вот прибуханные и попали в ДТП.... Ну, а правду НАМ разве скажут??? Это -- как с допингом ::: будут юлить и выкручиваться до последнего......
12:38
das34ivanov
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - https://vkk.me/nikodex
12:37
waleriy
Ну все лезут за руль автомобиля, как будто она резиновая. Ну не дано , многим правильно и с умением управлять автомобилем, особенно бабам.
12:20
PitersS
От Болта не убежишь.. Пылева была самая моя любимая биатлонистка.. Здоровья ей..
12:00
Бурый аз есьм
здоровья
11:23