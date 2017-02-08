Россияне не подписались под письмом об ужесточении наказаний за допинг

Российские биатлонисты не подписали письмо в адрес IBU об ужесточении наказаний за допинг, сообщает ТАСС. Сегодня в австрийском Фибербрунне состоялось внеочередное заседание конгресса IBU, обсуждавшего данную петицию. Основные ее требования - увеличение срока дисквалификаций за нарушение антидопинговых правил до восьми лет, штрафы и уменьшение квот на крупные турниры для федераций, чьи спортсмены нарушали правила.

Письмо подписали 154 спортсмена из 22 стран и 56 тренеров из 21 страны.

Ранее "СЭ" сообщал, что российские биатлонисты не подписывали письмо, а только внесли корректировки и завизировали обновленную версию.

Логинов и Старых ответили критикам России. Что биатлонисты написали в петиции