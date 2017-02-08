17:55 8 февраля | БИАТЛОН

Россияне не подписались под письмом об ужесточении наказаний за допинг

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Российские биатлонисты не подписали письмо в адрес IBU об ужесточении наказаний за допинг, сообщает ТАСС. Сегодня в австрийском Фибербрунне состоялось внеочередное заседание конгресса IBU, обсуждавшего данную петицию. Основные ее требования - увеличение срока дисквалификаций за нарушение антидопинговых правил до восьми лет, штрафы и уменьшение квот на крупные турниры для федераций, чьи спортсмены нарушали правила.

Письмо подписали 154 спортсмена из 22 стран и 56 тренеров из 21 страны.

Ранее "СЭ" сообщал, что российские биатлонисты не подписывали письмо, а только внесли корректировки и завизировали обновленную версию.

Логинов и Старых ответили критикам России. Что биатлонисты написали в петиции

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4007026

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

российских биатлонистов отстранили даже от подписания этой бумажки!

19:17 8 февраля

oleg911

ну а как же они себе такой срок подпишут? ))))))

18:16 8 февраля

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