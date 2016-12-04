Россия прервала безвыигрышную серию, которая составляла 25 гонок

Биатлонисты Антон Бабиков и Максим Цветков, которые заняли первое и второе места в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде, прервали безвыигрышную серию мужских и женских сборных России. Она длилась 25 гонок подряд.

Это антирекорд в новейшей истории национальной команды с 1995 года. В сезонах-2009/10 и 2010/11 максимальная серия без призов составляла 12 гонок.

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