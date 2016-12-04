Россия прервала безвыигрышную серию, которая составляла 25 гонок

Биатлонисты Антон Бабиков и Максим Цветков, которые заняли первое и второе места в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде, прервали безвыигрышную серию мужских и женских сборных России. Она длилась 25 гонок подряд.
Это антирекорд в новейшей истории национальной команды с 1995 года. В сезонах-2009/10 и 2010/11 максимальная серия без призов составляла 12 гонок.
ladafan
так где правда епрст???
16:18
ladafan
Мужская и женская сборные России по биатлону не могут занять призовые места на Кубке мира на протяжении 25 гонок подряд. Это антирекорд в новейшей истории национальной команды с 1995 года. В сезонах-2009/10 и 2010/11 максимальная серия без призов составляла 12 гонок. Последний раз представитель РФ приходил к финишу в тройке лидеров 12 февраля 2016 года. Антон Шипулин стал третьим в пасьюте на Кубке мира в Преск-Айле.
16:13
Vlaer
Потрясающая гонка! Ради таких побед стоит любить спорт и биатлон в частности! Море позитива! Все молодцы! Бабиков Мегакрут!!! Полный восторг! Мужчины у нас назаглядение!!! Виват Россия! Всех с прекрасным результатом!!! Ура! Ура! Ура! ??????????????????????
16:01