15:53 | БИАТЛОН

Россия прервала безвыигрышную серию, которая составляла 25 гонок

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Биатлонисты Антон Бабиков и Максим Цветков, которые заняли первое и второе места в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде, прервали безвыигрышную серию мужских и женских сборных России. Она длилась 25 гонок подряд.

Это антирекорд в новейшей истории национальной команды с 1995 года. В сезонах-2009/10 и 2010/11 максимальная серия без призов составляла 12 гонок.

Бабиков и Цветков обошли Фуркада! Как это было

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ladafan

так где правда епрст???

16:18

ladafan

Мужская и женская сборные России по биатлону не могут занять призовые места на Кубке мира на протяжении 25 гонок подряд. Это антирекорд в новейшей истории национальной команды с 1995 года. В сезонах-2009/10 и 2010/11 максимальная серия без призов составляла 12 гонок. Последний раз представитель РФ приходил к финишу в тройке лидеров 12 февраля 2016 года. Антон Шипулин стал третьим в пасьюте на Кубке мира в Преск-Айле.

16:13

Vlaer

Потрясающая гонка! Ради таких побед стоит любить спорт и биатлон в частности! Море позитива! Все молодцы! Бабиков Мегакрут!!! Полный восторг! Мужчины у нас назаглядение!!! Виват Россия! Всех с прекрасным результатом!!! Ура! Ура! Ура! ??????????????????????

16:01

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