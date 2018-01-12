Пихлер не верит, что Зайцева употребляла допинг

Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер не верит, что Ольга Зайцева нарушала антидопинговые правила на Олимпиаде-2014. Биатлонистка вошла в число 43 российских участников Игр в Сочи, чьи результаты были аннулированы по итогам расследования комиссии МОК. Все спортсмены были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. Кроме того, аккредитацию на Игры-2018 не получили их тогдашние наставники. Под руководством Пихлера выступали Зайцева и Яна Романова, также отстраненная от Игр. Таким образом, Пихлер, входящий в штаб сборной Швеции, не поедет в Пхенчхан.

- Родченков говорил о том, что Зайцева четыре года использовала эритропоэтин, что я не вовлечен в это, но опытный тренер должен был это заметить. Это то, что он сказал. Но я не понимаю, как я должен был это видеть? Я в это не верю, - цитирует ТАСС Пихлера. - Мы проводили наши тренировочные сборы в Рупольдинге, все российские биатлонистки были под контролем ВАДА, она жила в Бельгии и Швейцарии, около 90 процентов времени она проводила в Европе. Она была под контролем ВАДА и ничего подозрительного не было. Так где тогда доказательства?