Николай Круглов: "Третье место на этапе в Рупольдинге воодушевит российских спортсменов перед Олимпиадой"

Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов подчеркнул, что на неудачные выступления российских спортсменов на Кубке мира повлияло множество факторов. Также он выразил надежду, что на этапе в Антхольце результаты изменяться в лучшую сторону.

– Учитывая, что это была заключительная эстафета перед Олимпиадой, радует, что команда наша попала в призы, может быть, эта уверенность поможет и воодушевит ребят подойти к Играм в лучшей форме, – цитирует "РИА Новости" Круглова. – Но состояние спортсменов по-прежнему вызывает ряд вопросов.

Блестяще прошел свой этап Антон Шипулин, поставил бы "четверку с плюсом" Алексею Волкову, который неплохо справился со своим этапом, есть вопросы к этапу Максима Цветкова, даже, скорее, к его функциональному состоянию – мне показалось, что оно далеко от идеального – и уж тем более к Антону Бабикову, у которого большой проигрыш на финишном круге.

Единой причины тому почему, что российские биатлонисты завоевали на старте сезона по ходу этапов Кубка мира 2 медали в 29 гонках нет. Все на это влияет. И психологическое состояние, которое сложилось после отстранения сборной России от Олимпийских игр, от разговоров – ехать или нет, патриот ты или не патриот, конечно же, ребята принимают это близко к сердцу. Но и подготовка к этому сезону не была оптимальной, и физические кондиции наших ребят прямое тому подтверждение.

Впереди этап Кубка мира в Антхольце, традиционно успешный для нашей сборной – и две недели подготовки к Играм. Думаю, за это время многое можно изменить, но здесь будет зависеть многое от решений тренерского штаба и от того, какая работа будет проведена в этот период.